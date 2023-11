Krieg in Nahost Große Explosion am Schifa-Krankenhaus

24. November 2023 | Quelle: dpa

Krankenwagen stehen in der Nähe eines Panzers der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen. Bild: Bild: dpa

Die israelische Armee hat am Freitag nach eigenen Angaben einen unterirdischen Tunnelkomplex im Bereich des Schifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza zerstört. Auf einer Videoaufnahme war eine starke Explosion in einem Gebäudekomplex zu sehen. Mindestens eines der mehrstöckigen Gebäude schien durch die Explosion schwer beschädigt zu werden, wie der nur wenige Sekunden lange Videoclip zeigte. Nach Darstellung der Armee hatte die islamistische Hamas den Tunnelkomplex für Terrorzwecke missbraucht.