Krieg in Nahost Hamas-Führer: Feuerpause beginnt Donnerstag um 9.00 Uhr MEZ

22. November 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen auf. Bild: Bild: dpa

Die Feuerpause im Gazastreifen soll nach Angaben der islamistischen Hamas am Donnerstag um 10.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr Uhr MEZ) beginnen. Diese Uhrzeit nannte Hamas-Führer Mussa Abu Marsuk am Mittwoch in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Dschasira.