Mit Blick auf den Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober mit etwa 1200 Toten sagte Katz: „Die neuen „Nazis” sind die Hamas, die eliminiert werden muss.” Israels Botschaft zum Holocaust-Gedenktag in dieser Woche laute: „Es muss klar sein, dass das, was passiert ist, sich nicht wiederholen darf.”