Krieg in Nahost Israel bedauert zivile Tote bei Angriff auf Gaza

28. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen auf. Bild: Bild: dpa

Nach schweren Luftangriffen im Gazastreifen mit Dutzenden Toten an Heiligabend hat Israel Bedauern über den Tod von Zivilisten zum Ausdruck gebracht. Ungeachtet dessen gab es auch in den vergangenen Tagen Angriffe, bei denen Dutzende Zivilisten zu Tode gekommen sein sollen. Viele der Geiseln, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt wurden und später freikamen, sind einem Bericht zufolge schwer traumatisiert. Die iranischen Revolutionswächter schwören Rache für den in Syrien wohl durch Israel getöteten General.