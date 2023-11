Verwirrung gab es zunächst über die Lieferung weiterer Hilfsgüter. Nach israelischer Darstellung wurde am Donnerstag 144 Lastwagen die Fahrt aus Ägypten in den Gazastreifen genehmigt. UN-Organsationen hatten zunächst gemeldet, an dem Tag sei kein einziger Lastwagen im Gazastreifen angekommen. Das UN-Nothilfebüro präzisierte am Freitag, dass am Donnerstag bis 18 00 Uhr keine Lastwagen angekommen seien.