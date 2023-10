Krieg in Nahost Israel führt einen „Kampf um seine Existenz”

26. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine palästinensische Frau geht durch die Trümmer eines Gebäudes, das bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getroffen wurde. Bild: Bild: dpa

Israel hält trotz der Forderungen nach einem humanitären Waffenstillstand unbeirrt an seiner Planung für eine Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas fest. „Wir bereiten uns auf einen Bodenangriff vor. Ich werde nicht sagen, wann, wie und wie viele”, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Abend in einer Fernsehansprache.