Krieg in Nahost Israel mobilisiert 300.000 Reservisten in 48 Stunden

Die Hamas, von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft, hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Nach übereinstimmenden israelischen Medienberichten vom Sonntagabend starben dabei auf israelischer Seite mindestens 700 Menschen. Der Angriff traf Israel am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) vollkommen überraschend.