Unterdessen haben auch die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben Gebiete in Israel angegriffen. „Eine Ladung ballistischer Raketen” sei auf verschiedene militärische Ziele im Süden Israels abgefeuert worden, erklärten die vom Iran unterstützten Rebellen am Mittwochabend. Die Angriffe „gegen den israelischen Feind” würden so lange fortgesetzt „bis die Aggression gegen unsere Brüder in Gaza endet”, hieß es. So lange würden auch israelische Schiffe daran gehindert werden, das Rote Meer zu befahren.