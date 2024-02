International gibt es laute Kritik an dem angekündigten Einsatz in der überfüllten Stadt. UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor „verheerenden” Folgen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einer „Katastrophe von neuem Ausmaß”, US-Präsident Joe Biden forderte „einen glaubwürdigen Plan” zum Schutz der Zivilisten. Netanjahu hält an den Plänen fest und sagte am Samstag, man werde sich internationalem Druck nicht beugen. „Wer uns an dem Einsatz in Rafah hindern will, sagt uns letztlich "Verliert den Krieg".”