Das israelische Militär begründete sein umstrittenes Vorgehen im Gazastreifen mit vielen palästinensischen Opfern mit der Struktur der Hamas und ihren „kleinen Terrorzentralen” in zivilen Einrichtungen. So würden zum Beispiel in einem Krankenhauskomplex von mehreren Dutzend Gebäuden zwei oder drei als Terrorzentralen genutzt, dabei über mehrere Stockwerke verteilt „und dann natürlich unterirdisch”, schilderte Armeesprecher Arye Shalicar die Lage im ZDF-„heute journal”. „Und das natürlich nicht in einem Krankenhaus, sondern in vielen Krankenhäusern.”