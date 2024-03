Krieg in Nahost Netanjahu besteht auf Rafah-Offensive

20. März 2024 | Quelle: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lässt sich von einer Bodenoffensive in Rafah nicht abbringen. Bild: Bild: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich dem Druck der USA widersetzen und hält an einer Bodenoffensive in der zurzeit mit Geflüchteten überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fest. Er habe in seinem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden diesem „unmissverständlich klargemacht”, dass Israel zur Zerschlagung der letzten Bataillone der islamistischen Hamas in Rafah entschlossen sei.