Krieg in Nahost Netanjahu: Israel wird in Gaza Kontrolle behalten

07. November 2023 | Quelle: dpa

Benjamin Netanjahu hat dem US-Sender ABC ein Interview gegeben. Bild: Bild: dpa

Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen behalten. „Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben”, sagte Netanjahu in einem Interview mit dem US-Sender ABC auf die Frage, wer nach dem Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Organisation in dem Gebiet regieren sollte.