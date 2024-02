Krieg in Nahost Netanjahu sieht Sieg in Gaza „in Reichweite”

26. Februar 2024 | Quelle: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist zur Offensive in Rafah fest entschlossen. Bild: Bild: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treibt trotz laufender Verhandlungen über eine Waffenruhe die Vorbereitung für eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens voran und sieht den „totalen Sieg” in Reichweite. „Nicht in Monaten, sondern in Wochen, sobald wir mit der Operation beginnen”, sagte Netanjahu in der TV-Sendung „Face the Nation” des US-Fernsehsenders CBS.