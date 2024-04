Krieg in Nahost Proteste an US-Unis: Haupt-Abschlussfeier wird abgesagt

In mehreren Elite-Hochschulen in den USA gibt es seit Tagen Proteste gegen den Gaza-Krieg. Zunächst errichteten Studenten der New Yorker Universitäten Columbia und New York University (NYU) sowie der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut Zeltlager in Solidarität mit den Palästinensern. Mehr als hundert Demonstranten wurden zwischenzeitlich festgenommen - sie hatten sich geweigert, die Proteste zu beenden. Ähnliche Camps waren auch weltweit an anderen Universitäten errichtet worden.