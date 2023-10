So oder so ist der Schaden über die vielen Toten hinaus auch politisch immens. Jordanien sagt ein für Mittwoch geplantes Gipfeltreffen zwischen König Abdullah II., US-Präsident Joe Biden und Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi ab. In mehreren muslimisch geprägten Ländern kommt es noch am Dienstagabend zu spontanen Protesten, auch in deutschen Städten gehen Hunderte auf die Straßen. In Berlin-Neukölln brennen Straßenbarrikaden, das Holocaust-Mahnmal muss massiv von Sicherheitskräften geschützt werden. Es kommt zu einem ersten versuchten Brandanschlag auf eine jüdische Einrichtung. Scholz reagiert darauf von Kairo aus, der zweiten Station seiner Nahost-Mission, und kündigt weitere Sicherheitsvorkehrungen an. „Das empört mich persönlich, was einige dort rufen und tun”, sagt er.