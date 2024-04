Krieg in Nahost Ramadan endet ohne Waffenruhe in Gaza

Galant habe in einem Telefonat mit Austin gesagt, Israel sei derzeit noch dabei, Pläne für die Evakuierung der dortigen Zivilbevölkerung fertigzustellen, berichteten die israelischen Zeitungen „Haaretz“, „The Times of Israel“ und das Nachrichtenportal „Axios“. Die US-Regierung will Israel von einem großangelegten Einsatz in Rafah abhalten. US-Außenminister Antony Blinken erwartet von Israel vorerst Stillhalten.