Krieg in Nahost Schätzung: 18,5 Milliarden Dollar Sachschaden in Gaza

02. April 2024 | Quelle: dpa

Zerstörte Gebäude in Chan Junis nach einem israelischen Luftangriff. Bild: Bild: dpa

Der Gaza-Krieg hat einer Schätzung der Weltbank und der Vereinten Nationen zufolge in dem abgeriegelten Küstenstreifen einen Sachschaden in zweistelliger Milliardenhöhe verursacht. Die Institutionen bezifferten den Schaden an der kritischen Infrastruktur im Gazastreifen mit rund 18,5 Milliarden US-Dollar (rund 17,2 Milliarden Euro), wie aus einem gemeinsamen Bericht hervorgeht.