Krieg in Syrien: Syrische Armee verstärkt Beschuss der letzten Islamisten um Damaskus

Rebellen in dem Gebiet am südlichen Rand von Damaskus erklärten dagegen, es habe zwar Hunderte Angriffe gegeben, aber keinen nennenswerten Vorstoß in das Viertel oder die angrenzende Stadt Hadscha al-Aswad. Pierre Krähenbühl vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge warnte vor katastrophalen Folgen einer Eskalation. Die meisten Zivilisten haben das Viertel, das einst das größte Lager seiner Art in Syrien war, zwar verlassen. Doch nach wie vor halten sich viele Menschen dort auf.