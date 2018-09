Krieg in Syrien Türkei will Eskalation in Idlib verhindern

IstanbulDie Türkei bemüht sich nach den Worten von Außenminister Mevlüt Cavusoglu weiter um einen Waffenstillstand in der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib. Sie sei auch weiter bereit, bei der Bekämpfung von Terroristen dort zu kooperieren, sagte Cavusoglu am Freitag vor Journalisten. Am Montag werde Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über die Lage in Syrien sprechen.