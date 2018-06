Krieg in Syrien: USA warnen Assad vor Verletzung der Waffenruhe in Rebellengebieten

WashingtonDie USA warnen Syriens Präsidenten Baschar al-Assad vor einem militärischen Vorgehen in Rebellengebieten im Südwesten des Landes. Sollte die syrische Regierung dort die Waffenruhe verletzen, würden „entschlossene und angemessene Maßnahmen“ der Vereinigten Staaten folgen, erklärte das Außenministerium in Washington am Donnerstag. „Die Feuerpause muss weiter umgesetzt und respektiert werden.“ Russland müsse seinen Einfluss auf die syrische Regierung geltend machen. Zuvor hatte Assad in einem Interview gesagt, nach wie vor an einer politischen Lösung für die betreffenden Gebiete zu arbeiten. Für den Fall eines Scheiterns dieser Bemühungen hatte er jedoch militärische Gewalt angekündigt.