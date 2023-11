Krieg Kiew verspricht Wehrpflichtigen Entlassung aus Streitkräften

24. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Pionier der ukrainischen Armee untersucht von den russischen Truppen zurückgelassene Munition. Bild: Bild: dpa

Trotz des anhaltenden russischen Angriffskriegs will die ukrainische Führung Soldaten am Ende ihrer Pflichtwehrdienstzeit aus den Streitkräften entlassen. In der Generalstabssitzung seien schwere Fragen der Mobilmachung, Demobilisierung und Rotation angesprochen worden, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.