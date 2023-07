Krieg London: Medizinische Versorgungskrise in Russland

10. Juli 2023 | Quelle: dpa

Während sich die Ukraine in Kreminna verteidigt, kommt es in Russland zu einer Versorgungskrise. Bild: Bild: dpa

Die hohe Zahl an Verletzten im Angriffskrieg gegen die Ukraine beeinträchtigt nach Einschätzung britischer Geheimdienste die medizinische Versorgung in Russland. „Der Zustrom militärischer Opfer hat wahrscheinlich die normale Bereitstellung einiger russischer zivil-medizinischer Dienste beeinträchtigt, insbesondere in den Grenzregionen zur Ukraine”, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. „Wahrscheinlich sind spezialisierte Militärkrankenhäuser für Verletzungen von Offizieren reserviert.”