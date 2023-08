Krieg Moskau meldet erneute ukrainische Drohnenangriffe

23. August 2023 | Quelle: dpa

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben aus Moskau erneut ukrainische Drohnenangriffe über der Hauptstadtregion abgewehrt. Bild: Bild: dpa

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben aus Moskau auch in der Nacht zu Mittwoch wieder ukrainische Drohnenangriffe über der Hauptstadt abgewehrt. Zwei Drohnen seien am Stadtrand der Metropole abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Bei der dritten sei das Steuerungssystem gestört worden, woraufhin der Flugroboter in ein noch nicht fertiggestelltes Gebäude im zentralen Geschäfts- und Büroviertel Moskwa City gekracht sei.