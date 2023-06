Krieg Odessa: Tote und Verletzte nach neuem russischem Angriff

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

Städtische Arbeiter reinigen den Schauplatz eines nächtlichen Raketenangriffs. Bild: Bild: dpa

Bei einem neuen russischen Angriff mit Marschflugkörpern auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind Behörden zufolge mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Ein Kalibr-Geschoss sei in ein Lagergebäude eingeschlagen und habe dort einen Brand ausgelöst, schrieb das Oberkommando der ukrainischen Heeresgruppe Süd am Mittwoch auf Facebook. Drei Mitarbeiter des Lagers seien getötet, sieben verletzt worden. Unter den Trümmern des Lagers könnten noch Menschen liegen.