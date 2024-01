Krieg Russland: Drei ukrainische Drohnen über Woronesch abgewehrt

16. Januar 2024 | Quelle: dpa

Russland will einen ukrainischen Drohnenangriff über Woronesch abgewehrt haben - nicht zum ersten Mal. Im vergangenen Sommer soll eine ukrainische Drohnen den hier zu sehenden Schaden angerichtet haben (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Russland hat laut dem Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht erneut einen ukrainischen Drohnenangriff über der Stadt Woronesch im südwestlichen Grenzgebiet des Landes abgewehrt. Drei Geschosse seien von der Luftabwehr zerstört worden, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Ein Kind sei leicht verletzt worden, nachdem Fragmente einer abgeschossenen Drohne in eine Wohnung eingeschlagen waren, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, ebenfalls bei Telegram. Das 2013 geborene Mädchen habe Schnittwunden an Armen, Beinen und Hals.