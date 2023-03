Krieg Stopp ukrainischer Getreideexporte droht weiter

Die Schiffe landen vor Istanbul in einer Kontrollzone und werden von Inspektoren aus Russland, der Ukraine, der Türkei und von den UN überprüft. Sie dürfen nur Getreide und andere genehmigte Nahrungsmittel oder Düngemittel transportieren. Erst nach der Inspektion können sie Richtung Mittelmeer weiterfahren. Russland will so geheime Waffenlieferungen an die Ukraine verhindern.