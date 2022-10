Krieg und Inflation EU-Zwangsbeiträge für die Ukraine? Gute Idee!

Eine Hyperinflation kommt während oder nach Kriegen und tief greifenden Strukturveränderungen häufig vor. Am Ende des Kalten Krieges wurden die meisten ehemals kommunistischen Länder von einer Hyperinflation heimgesucht. Das untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Staat. Das Ergebnis kann der Ruf nach autoritärer Herrschaft sein – so wie sie in der ehemaligen Sowjetunion verbreitet ist.