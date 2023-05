Krieg US-Institut: „Drohnenangriffe” auf Kreml selbst inszeniert

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Blick auf die Kuppel des Senatspalastes im Moskauer Kreml. Bild: Bild: dpa

Nach Einschätzung internationaler Militärexperten hat Russland zwei angebliche ukrainische Drohnenangriffe auf den Kreml wahrscheinlich selbst inszeniert. Damit sollten der russischen Öffentlichkeit der Krieg näher gebracht und die Voraussetzungen für eine breitere gesellschaftliche Mobilisierung geschaffen werden, schrieb das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem Bericht am Mittwoch (Ortszeit). Mehrere Indizien deuteten darauf hin, dass der Angriff von innen geführt und gezielt inszeniert worden sei.