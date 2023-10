Krieg zwischen Hamas und Israel Die 6 taktischen Gefahren einer Gaza-Invasion

Ihre wichtigste Waffe bleiben allerdings die Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens selbst. So hat die Hamas die Menschen öffentlich dazu aufgerufen, nicht aus dem Nord-Gazastreifen zu fliehen, in den die IDF einmarschieren will. Medien berichten auch davon, dass die Terroristen ihre Landsleute momentan sogar aktiv an der Flucht hindern. Schon bei früheren Zwischenfällen setzte die Hamas menschliche Schutzschilde ein, etwa um das Bombardement eigener Zentralen durch die israelische Luftwaffe zu verhindern. Auch positionieren die Kämpfer seit jeher Waffenlager und Raketenabschusspunkte bewusst in dicht besiedelten Gebieten. Am Ende werden auch die von Israel genommenen Geiseln in diesem Zusammenhang eine zynische Rolle bei all dem spielen, was jetzt kommt, schreibt Spencer.