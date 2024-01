Kriegsgefangene an Bord? Russischer Militärtransporter nahe Ukraine abgestürzt

24. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Modell des schweren Transportflugzeugs Iljuschin Il-76 (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Ein russisches Militärtransportflugzeug ist mit angeblich mehr als 70 Menschen im Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien 9 russische Besatzungsmitglieder gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene, meldete die Agentur Tass.