 Kriegswaffen: Deutschland und Frankreich wollen Kampf gegen illegalen Waffenhandel verstärken

ParisDeutschland und Frankreich wollen den Kampf gegen Waffenhandel in den Westbalken-Staaten verstärken. „Immer noch werden Waffen aus den Balkankriegen quer über den Kontinent verkauft“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag bei einem Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian in Paris. „Terroristen und Kriminelle töten damit Menschen in ganz Europa.“