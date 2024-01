Kriegszerstörungen Wiederaufbau der Ukraine – Rumänien bringt sich schon in Stellung

Maramureș ist nicht allein mit solchen Ambitionen. Überall an der insgesamt 600 Kilometer langen Grenze Rumäniens zur Ukraine fiebert man dem Ende des Krieges entgegen. „Rumänien ist vermutlich der beste Logistik-Hub für den Wiederaufbau der Ukraine,“ betonte auch Wirtschaftsminister Ştefan-Radu Oprea im Gespräch mit der WirtschaftsWoche beim deutsch-rumänischen Wirtschaftsforum im September in Berlin. „Wenn man nicht das Risiko eingehen will, in einem Land zu investieren, das weder in der Nato noch in der EU ist, dann bietet sich Rumänien an. Von hier aus ist es nur ein Sprung dorthin, wo der Wiederaufbau stattfinden wird.“ Energieminister Sebastian Burduja pflichtete bei und warb mit billiger Energie unter anderem aus einem Gasvorkommen im Schwarzen Meer, das ab 2027 ausgebeutet werden soll. „Wir machen uns alle bereit, um die Ukraine ab einem gewissen Zeitpunkt wieder aufzubauen. Rumänien ist der natürliche Ausgangspunkt, das zu tun. Zusammen mit Polen. Aber zumindest für den Süden der Ukraine ist Rumänien die einzige Option.“