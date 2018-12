Krim-Konflikt Poroschenko will das Kriegsrecht nur bei russischem Angriff verlängern

16. Dezember 2018 , aktualisiert 16. Dezember 2018, 20:12 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Konflikt um die Krim hält die Ukraine in Atem. Präsident Poroschenko will das Kriegsrecht nicht verlängern – es sei denn, Russland greift an.