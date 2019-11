Krim-Konflikt Russland gibt drei Kriegsschiffe an Ukraine zurück

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wurde am Montag zu Gesprächen in der Ukraine erwartet, um weitere Schritte in dem Konflikt auszuloten. Hintergrund ist ein für den 9. Dezember geplanter Gipfel in Paris. Dabei wollen Deutschland und Frankreich zusammen mit Russland und der Ukraine einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine starten.