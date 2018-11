Krim-Krise Festgesetzte ukrainische Matrosen nach Moskau verlegt

MoskauDie bei dem Vorfall im Schwarzen Meer von Russland festgesetzten ukrainischen Matrosen sind in ein Gefängnis nach Moskau verlegt worden. Das sagte die Krim-Ombudsfrau Ljudmila Lubina am Freitag russischen Medienberichten zufolge. Keiner von ihnen halte sich mehr in der Haftanstalt von Simferopol auf der Halbinsel Krim auf.