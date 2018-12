 Krim-Krise: Russland weist UN-Resolution zur Krim zurück

MoskauDer Kreml weist eine Forderung der UN-Vollversammlung zurück, russische Streitkräfte von der Halbinsel Krim abzuziehen. „Wir können dieser Position nicht zustimmen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau russischen Medien zufolge. Er stellte abermals klar, dass die annektierte Halbinsel zu Russland gehöre: „Es geht darum, dass die Krim ein untrennbarer Bestandteil Russlands ist.“ Die Bewohner hätten in „freier Willensbekundung“ dafür gestimmt.