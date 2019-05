Krim-Krise: Seegericht fordert Freigabe ukrainischer Schiffe und Seeleute

Russische Schiffe hatten im November in der Meerenge von Kertsch zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim und dem russischen Festland drei ukrainische Marineboote beschossen und festgesetzt; deren Besatzung wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Meerenge ist der einzige Seezugang nach Mariupol und anderen ukrainischen Häfen am Asowschen Meer.