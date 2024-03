Krim Ukraine: Haben russische Marineschiffe getroffen

24. März 2024 | Quelle: dpa

Blick auf ein großes Landungsschiff des russischen Militärs auf der russisch besetzten Krim. Bild: Bild: dpa

Die Ukraine nimmt nach Militärangaben für sich in Anspruch, bei einem nächtlichen Luftangriff auf die Hafenstadt Sewastopol zwei große russische Marineschiffe getroffen zu haben. Es handele sich um die Landungsschiffe „Jamal” und „Asow”, teilte das Militär in Kiew. Außerdem seien ein Kommunikationsknotenpunkt und andere Einrichtungen der russischen Schwarzmeerflotte getroffen worden, hieß es in einem Telegrampost.