Kriminalität El Salvadors Präsident sagt Korruption den Kampf an

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Nayib Bukele, Präsident von El Salvador, will die Korruption bekämpfen. Bild: Bild: dpa

Neben dem harten Vorgehen seiner Regierung gegen Jugendbanden hat El Salvadors Präsident Nayib Bukele nun auch ein entschlossenes Vorgehen gegen die Korruption angekündigt. Dazu solle ein spezielles Gefängnis für Korruptionsstraftaten errichtet werden, kündigte der konservative Staatschef in seiner Rede nach vier Jahren Amtszeit in der Nacht zu heute (Ortszeit) an.