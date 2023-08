Kriminalität Mehr als 50 Verletzte bei Ausschreitungen in Stockholm

03. August 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt aus einem Zelt während des eritreischen Kulturfestivals «Eritrea Scandinavia» in Stockholm. Bild: Bild: dpa

Bei gewalttätigen Ausschreitungen am Rande eines eritreischen Kulturfestivals sind in Stockholm mehr als 50 Menschen verletzt worden, unter ihnen mindestens acht schwer. Schwedische Medien berichteten von etwa 1000 Gegendemonstranten, die sich am Donnerstag im Norden der Stadt versammelt und Steine auf Polizisten geworfen hätten. Aufnahmen zeigten Brände auf dem Festivalgelände, angezündete und zerstörte Fahrzeuge und mit Stöcken bewaffnete Männer. Augenzeugen und Reporter vor Ort sprachen von chaotischen Szenen und Schlägereien. Über 100 Menschen wurden laut Polizei festgesetzt.