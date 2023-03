Kriminalität Präsident Bukele und seine eiserne Faust in El Salvador

Die berüchtigtsten Verbrechersyndikate im Land sind die „Mara Salvatrucha” (MS-13) und zwei Fraktionen von „Barrio 18”. Ihr Ursprung liegt in den USA der 1980er Jahre. Damals schlossen sich mittelamerikanische Einwanderer in Los Angeles zu Gangs zusammen. Nach dem Ende des Bürgerkriegs in El Salvador 1992 schoben die US-Behörden zahlreiche Bandenmitglieder in ihre Heimat ab.