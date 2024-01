Kriminalität Südkoreas Oppositionsführer Lee bei Messerangriff verletzt

02. Januar 2024 | Quelle: dpa

Südkoreas Oppositionschef Lee Jae Myung (M) spricht auf der Baustelle eines neuen Flughafens. Bild: Bild: dpa

Südkoreas linksliberaler Oppositionsführer Lee Jae Myung ist während eines öffentlichen Auftritts von einem Mann niedergestochen und verletzt worden. Der 59-jährige Lee stürzte mit einer blutenden Wunde am Hals auf den Boden, wie südkoreanische Sender am Dienstag berichteten. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen am Ort des Attentats in Busan sei er zunächst in ein Krankenhaus der südöstlichen Küstenmetropole gebracht worden. Der Angreifer wurde festgenommen, gegen ihn wird laut Angaben der Polizei wegen Mordversuchs ermittelt. Laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap stellte die Polizei ein 18 Zentimeter langes Messer als Tatwaffe sicher.