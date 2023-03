Kriminalität Tote bei Messerangriff in muslimischem Zentrum in Lissabon

Polizeibeamte stehen am Eingang des Ismailitische Zentrum in Lissabon. Bild: Bild: dpa

Bei einem Messerangriff in einem muslimischen Zentrum in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon sind zwei Menschen getötet worden. Zudem wurden in dem Gebäude nahe dem Fußballstadion von Benfica Lissabon mehrere Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer sei niedergeschossen und verletzt in Gewahrsam genommen worden. Er sei trotz mehrerer Warnungen mit einem großen Messer auf die Beamten zugegangen.