Kriminalität USA: Fünf Ex-Polizisten nach Tod eines Schwarzen angeklagt

Der 29-Jährige war am 7. Januar in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee von der Polizei wegen „rücksichtslosen Fahrens” angehalten worden. Einem Anwalt der Familie zufolge wurde er dann minutenlang von den Polizisten zusammengeschlagen. Drei Tage später starb Nichols im Krankenhaus. Die Polizisten hätten beim Tod des Mannes unterschiedliche Rollen gehabt, sagte Bezirksstaatsanwalt Steve Mulroy. „Sie sind aber alle dafür verantwortlich.” Am Freitagabend (Ortszeit) sollte Videomaterial des Vorfalls veröffentlicht werden - es wurden Proteste erwartet.