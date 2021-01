Krise auf dem Arbeitsmarkt: US-Unternehmen streichen 140.000 Jobs in nur einem Monat

Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank sieht die Ausgangssituation für den künftigen Präsidenten Biden daher als günstig an: „Kommt es im weiteren Jahresverlauf zu einer Herdenimmunisierung der US-Bevölkerung, dürften im großen Stile neue Stellen geschaffen werden.“ Alleine die Restaurants benötigten dann wieder ein Heer an Servicepersonal und Köchen. Biden werde also vermutlich gleich zu Beginn seiner Amtszeit von wirtschaftlichem Rückenwind getragen werden. Es müsse ihm aber auch gelingen, die vom Strukturwandel betroffenen Arbeitsplätze in neue Stellen zu wandeln. Sein geplantes Infrastrukturprogramm und der Umbau der US-Wirtschaft in eine grüne Wirtschaft sei hierfür „eine Chance“.