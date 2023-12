Krise in Argentinien Der Dollar ist nicht die Rettung

Der argentinische Präsident Javier Milei, ein libertärer Ökonom und selbsternannter „Anarchokapitalist“, hat versprochen, die malade Wirtschaft seines Landes anzukurbeln und die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen. Angesichts der schlechten Wirtschaftsleistung Argentiniens in den vergangenen Jahrzehnten und seiner Geschichte als Dauerschuldner – die jüngste Episode war 2020 die Umstrukturierung der Staatsschulden in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar – ist dies eine gewaltige Aufgabe.