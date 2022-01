Krise in Kasachstan Das perfide Spiel der Oligarchen

von Djoomart Otorbaew 12. Januar 2022

Kasachstan: Blick auf das Rathausgebäude nach Zusammenstößen auf dem zentralen Platz, der von kasachischen Truppen und der Polizei blockiert wurde. Bild: dpa Picture-Alliance Bild:

Was sind die Hintergründe der blutigen Proteste in Kasachstan – und warum hat die Regierung russisches Militär ins Land geholt? In dem Konflikt mischen offenbar auch um ihre Macht bangende Oligarchen mit, schreibt der ehemalige Premierminister des Nachbarlandes Kirgisistan, Djoomart Otorbaew, in einem Gastbeitrag.