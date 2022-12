Krisen UN-Hochkommissar: Menschenrechte weltweit in Gefahr

09. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, sieht die Menschenrechte weltweit in Gefahr. Bild: Bild: dpa

Haiti, Jemen, Afghanistan: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat zum Tag der Menschenrechte an diesem Samstag an vergessene Krisen erinnert. In Haiti terrorisierten gewalttätige Banden die Bevölkerung, die nach Berichten von einflussreichen Politikern oder Unternehmern geführt würden, sagte Türk am Freitag in Genf. Im Jemen gebe es trotz Waffenstillstands nach wie vor Berichte über Folter, willkürliche Verhaftungen, Menschenschmuggel und sexuelle Ausbeutung. Und in Afghanistan sei das Verbannen von Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben beispiellos.