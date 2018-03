China legt Banken- und Versicherungsaufsicht zusammen

China legt seine Aufsichtsbehörden für die Banken- und die Versicherungsbranche zusammen und schafft mehrere neue Ministerien. "Vertiefte Reformen der Partei und der staatlichen Institutionen sind eine unvermeidliche Anforderung zur Stärkung der langfristigen Regierungsführung", schrieb der führende Wirtschaftsberater und enge Vertraute von Präsident Xi Jinping, Liu He, in einem am Dienstag veröffentlichten Kommentar in der staatlichen Zeitung "People's Daily". Die Chefs der neuen Aufsicht und der Ministerien sollen noch im März ernannt werden. Neu gebildet werden sollen beispielsweise Ministerien für Umwelt, Kultur und Tourismus sowie für Notfallmanagement.