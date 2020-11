Kritik an Warschau: EU-Kommission erhöht im Streit um Rechtsstaat Druck auf Polen

Die EU-Kommission will im Streit um den Rechtsstaat in Polen den Druck auf die Regierung in Warschau erhöhen. „Die Situation des Rechtsstaats in Polen verschlechtert sich zusehends, wir haben eine eindeutig negative Entwicklung zu verzeichnen. Die polnische Regierung reagiert auf die Einwände der EU-Kommission nicht konstruktiv, und sie hat bisher keine Absicht gezeigt, die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen“, sagte der zuständige EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit, Didier Reynders, der Zeitung „Welt“ in einem Vorab-Bericht (Mittwochsausgabe).